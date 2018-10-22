Продолжительность жизни москвичей значительно увеличилась

Такое заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин, выступая с ежегодным докладом о результатах работы столичного правительства в Московской городской думе, передает «ТВ Центр».
Глава города отметил, что средняя ожидаемая продолжительность жизни в Москве достигла уровня развитых стран. К 2023 году этот показатель должен превысить 80 лет. При этом снижение смертности происходит намного быстрее.
Таких результатов удалось добиться благодаря борьбе врачей с инсультами и инфарктами, а также с онкологическими заболеваниями.
В последние годы в столичных медучреждениях установили самое современное оборудование. Собянин подчеркнул, что впереди еще много работы — построить более 30 городских поликлиник и выйти на качественно новый уровень оказания медицинской помощи.
«В этом году уровень удовлетворенности работой столичного здравоохранения впервые превысил 50 процентов. В ближайшие пять лет мы должны выйти на качественно новый уровень оказания медицинской помощи и лечения сложнейших заболеваний. Предстоит внедрить новейшие информационные технологии. И в целом сделать городскую медицину более пациентоориентированной, удобной и приветливой для москвичей», — отметил Собянин.