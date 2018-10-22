Москвичи стали тратить на проезд в среднем на 20 минут меньше — Собянин

Благодаря строительству новых дорог и станций метро жители столицы стали тратить на проезд в среднем на 20 минут меньше, чем восемь лет назад. Такие цифры привел Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета в Мосгордуме о результатах деятельности городского правительства.

Мэр напомнил, что, с учетом ожидаемых итогов этого года, за восемь лет в столице построили около 80 станций метро и МЦК. Кроме того, на столичных улицах действует уже более 300 километров выделенных полос, отметил Собянин, добавив, что автобусный парк города обновлен на 100%, а парк вагонов метро — почти на 50%. «Город стал ближе для миллионов людей — жители районов у МКАД в среднем тратят на 20 минут меньше, чтобы доехать до центра и вернуться домой», — подчеркнул мэр.

В тот же время Собянин заявил, что транспортная проблема в Москве пока далека от своего решения. По словам мэра, городским властям предстоит сделать не меньше, чем за прошлые годы.