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Москвичи стали тратить на проезд в среднем на 20 минут меньше — Собянин
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Москвичи стали тратить на проезд в среднем на 20 минут меньше — Собянин 

Москва24 + ещё 6 6 часов назад
Фото: Москва24
Благодаря строительству новых дорог и станций метро жители столицы стали тратить на проезд в среднем на 20 минут меньше, чем восемь лет назад. Такие цифры привел Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета в Мосгордуме о результатах деятельности городского правительства.
Мэр напомнил, что, с учетом ожидаемых итогов этого года, за восемь лет в столице построили около 80 станций метро и МЦК. Кроме того, на столичных улицах действует уже более 300 километров выделенных полос, отметил Собянин, добавив, что автобусный парк города обновлен на 100%, а парк вагонов метро — почти на 50%. «Город стал ближе для миллионов людей — жители районов у МКАД в среднем тратят на 20 минут меньше, чтобы доехать до центра и вернуться домой», — подчеркнул мэр.
В тот же время Собянин заявил, что транспортная проблема в Москве пока далека от своего решения. По словам мэра, городским властям предстоит сделать не меньше, чем за прошлые годы.
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