Москвичам пообещали рост зарплат

По словам Собянина, сразу несколько производств, которые находились в стадии строительства и реконструкции, будут запущены в ближайшее время. Также мэр заявил о пятипроцентном росте инвестиций в инфраструктуру.

Все это позволит реализовать мощные проекты по развитию города, отметил Собянин.

В июле глава Минтруда Максим Топилин заявлял, что всего за три-четыре месяца 2018 года реальные зарплаты россиян выросли почти на десять процентов. По словам министра, такого роста зарплат в стране не было с начала 2000-х годов.

В октябре на совещании по экономическим вопросам Путин сообщил, что за период с января по август реальные зарплаты граждан увеличились на 8,4 процента.