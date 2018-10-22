Москвичам пообещали рост зарплат 

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным заявил, что реальные зарплаты в столице вырастут примерно на восемь процентов. Об этом сообщается на сайте Кремля.
По словам Собянина, сразу несколько производств, которые находились в стадии строительства и реконструкции, будут запущены в ближайшее время. Также мэр заявил о пятипроцентном росте инвестиций в инфраструктуру.
Все это позволит реализовать мощные проекты по развитию города, отметил Собянин.
В июле глава Минтруда Максим Топилин заявлял, что всего за три-четыре месяца 2018 года реальные зарплаты россиян выросли почти на десять процентов. По словам министра, такого роста зарплат в стране не было с начала 2000-х годов.
В октябре на совещании по экономическим вопросам Путин сообщил, что за период с января по август реальные зарплаты граждан увеличились на 8,4 процента.