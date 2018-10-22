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«Жизнерадостная» Луна взойдет над Москвой
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«Жизнерадостная» Луна взойдет над Москвой в ночь на среду 

Агентство «Москва» + ещё 15 3 часа назад
Фото: Reuters
Второе полнолуние после осеннего равноденствия, называемое «жизнерадостным», смогут наблюдать москвичи вечером 24 октября, сообщили в пресс-службе Московского планетария.
«Восход полной Луны может быть красивейшим небесным зрелищем, а у полнолуния может быть несколько имен. 24 октября в 19-48 мск произойдет второе полнолуние после осеннего равноденствия, которое принято называть «жизнерадостным» или «охотничьим», — говорится в сообщении.
В планетарии пояснили, что полнолуние — фаза Луны, при которой она находится в противостоянии с Солнцем, и ее диск, с точки зрения земного наблюдателя, полностью освещен. «При полнолунии значительно усиливается яркость лунного диска, а его нахождение над горизонтом продолжается практически всю ночь. 24 октября Луна появится над восточным горизонтом после 18:00 и будет путешествовать по небу до утра», — отметили в пресс-службе.
Там также добавили, что название такого полнолуния — неслучайно.
«Свет полной Луны в конце октября позволял нашим предкам проводить подготовку к долгим зимним месяцам. В этот же период проводились народные гуляния, связанные со сбором урожая. Октябрьское полнолуние всегда встречалось с особым почетом и было важным праздником у крестьян. Наблюдать полную Луну можно невооруженным глазом, главное условие — ясное небо», — заключили в планетарии.
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