«Жизнерадостная» Луна взойдет над Москвой в ночь на среду

Второе полнолуние после осеннего равноденствия, называемое «жизнерадостным», смогут наблюдать москвичи вечером 24 октября, сообщили в пресс-службе Московского планетария.

«Восход полной Луны может быть красивейшим небесным зрелищем, а у полнолуния может быть несколько имен. 24 октября в 19-48 мск произойдет второе полнолуние после осеннего равноденствия, которое принято называть «жизнерадостным» или «охотничьим», — говорится в сообщении.

В планетарии пояснили, что полнолуние — фаза Луны, при которой она находится в противостоянии с Солнцем, и ее диск, с точки зрения земного наблюдателя, полностью освещен. «При полнолунии значительно усиливается яркость лунного диска, а его нахождение над горизонтом продолжается практически всю ночь. 24 октября Луна появится над восточным горизонтом после 18:00 и будет путешествовать по небу до утра», — отметили в пресс-службе.

Там также добавили, что название такого полнолуния — неслучайно.