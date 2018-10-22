В Москве отремонтируют 145 городских часов

Специалисты до конца года проведут плановый ремонт 145 городских электрических часов, сообщает Агентство "Москва"

В пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы уточнили, что в часах устранят недостатки, возникшие за долгий срок службы.

Сообщить о сбое в работе городских часов можно в круглосуточную диспетчерскую службу подразделения "Служба времени" по телефону: +7 499 267 30 71.

Современный тип работающих часов появился в Москве более 20 лет назад. Сейчас в городе свыше тысячи типовых часов на опорах освещения и 27 индивидуальных проектов часов в скверах и бульварах.