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В Москве отремонтируют 145 городских часов
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В Москве отремонтируют 145 городских часов 

Москва24 + ещё 12 2 часа назад
Фото: ТАСС
Специалисты до конца года проведут плановый ремонт 145 городских электрических часов, сообщает Агентство "Москва".
В пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы уточнили, что в часах устранят недостатки, возникшие за долгий срок службы.
Сообщить о сбое в работе городских часов можно в круглосуточную диспетчерскую службу подразделения "Служба времени" по телефону: +7 499 267 30 71.
Современный тип работающих часов появился в Москве более 20 лет назад. Сейчас в городе свыше тысячи типовых часов на опорах освещения и 27 индивидуальных проектов часов в скверах и бульварах.
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