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Построен комплекс апартаментов в Пресненском районе
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Завершено строительство 19-этажного комплекса апартаментов в Пресненском районе 

Агентство «Москва» + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В центре Москвы построили 19-этажный комплекс апартаментов, сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).
«Застройщик подал извещение об окончании строительно-монтажных работ. Назначена итоговая проверка, по результатам которой будет решаться вопрос о вводе объекта в эксплуатацию, который расположен по адресу: ул. Пресненский вал, вл. 21 (Пресненский, ЦАО). Комплекс апартаментов в Пресненском районе Москвы планируется ввести в эксплуатацию до конца 2018 г. Здание, возводимое с 2012 г., достраивает новый инвестор», — приводятся в сообщении слова председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко.
Уточняется, что в 19-этажном комплексе общей площадью 23 тыс. кв. м размещен 221 номер. На первом и втором этажах обустроят помещения общественного назначения. В двухуровневой подземной части сооружен паркинг.
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