Построен комплекс апартаментов в Пресненском районе

Завершено строительство 19-этажного комплекса апартаментов в Пресненском районе

В центре Москвы построили 19-этажный комплекс апартаментов, сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).

«Застройщик подал извещение об окончании строительно-монтажных работ. Назначена итоговая проверка, по результатам которой будет решаться вопрос о вводе объекта в эксплуатацию, который расположен по адресу: ул. Пресненский вал, вл. 21 (Пресненский, ЦАО). Комплекс апартаментов в Пресненском районе Москвы планируется ввести в эксплуатацию до конца 2018 г. Здание, возводимое с 2012 г., достраивает новый инвестор», — приводятся в сообщении слова председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко.

Уточняется, что в 19-этажном комплексе общей площадью 23 тыс. кв. м размещен 221 номер. На первом и втором этажах обустроят помещения общественного назначения. В двухуровневой подземной части сооружен паркинг.