Ещё
Москвичи смогут бесплатно проверить компьютеры
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москвичи смогут до 6 ноября бесплатно проверить свои компьютеры на вирусы 

ТАСС + ещё 16 5 часов назад
Фото: ТАСС
Специалисты городского сервиса "Чудо техники" до 6 ноября будут проводить бесплатную удаленную диагностику компьютеров жителей Москвы, сообщается в понедельник на портале мэра и правительства российской столицы.
"Жители Москвы могут бесплатно проверить исправность своих компьютеров онлайн. Городской сервис ремонта цифровых устройств "Чудо техники" до 6 ноября проводит акцию "Диагностика за спасибо", — говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты смогут определить причину медленной работы компьютера, а также понять, есть ли на нем вирусы или шпионские программы. Консультацию можно будет получить с понедельника по субботу с 10:00 до 20:00.
Для того чтобы провести диагностику, мастеру нужно будет удаленно подключиться к устройству со своего компьютера. Проверка будет занимать около 20 минут.
"Благодаря удаленной диагностике системы можно узнать, отсутствует ли тот или иной драйвер, а также выявить ненужные программы. Обычно они перегружают оперативную память и замедляют работу компьютера", — приводится на портале комментарий главы проекта "Чудо техники" Ивана Бутурлина.
"Чудо техники" — городской онлайн-агрегатор, занимающийся починкой различных устройств и объединяющий более 20 легальных сервисных центров по ремонту техники, которые прошли строгие процедуры проверки и сертификации.
ТАСС: последние новости
"Охотничье" полнолуние смогут наблюдать жители Москвы вечером 24 октября Пассажиры смогут поехать по первому участку розовой линии метро Москвы в декабре Набережная между "Москвой-Сити" и районом Фили будет построена к 2022 году
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин ввел ответные санкции против Украины164
Рыбину и Сенчуковой поставили страшный диагноз
«Просто сдохнут»: к чему приведет ядерная гонка257
Интервью об уничтожении «Боинга» озвучивали с кастрюлей на голове166
В Москве задержан певец Мистер Кредо52
Видео
00:25
Аниту Цой прооперировали
Шоу-бизнес
02:05
«Мама помогает»: Саакашвили рассказал о жизни в бегах
В мире Кавказ
02:38
Затопление Т-90 попало на видео
Оружие Армия
00:47
Кремль указал на причастность Киева к гибели Захарченко
Политика В мире
04:30
РПЦ потребовала извинений за ущерб
Общество Украина
02:31
Путин ввел ответные санкции против Украины
Политика
06:49
Загадка сейфа: что сжег керченский стрелок
Происшествия Статьи
00:12
Крушение поезда на Тайване попало на видео
Происшествия
10:30
Интервью об уничтожении «Боинга» озвучивали с кастрюлей на голове
В мире
01:20
«Неизвестное» существо озадачило ученых
Наука Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение