Москвичи смогут бесплатно проверить компьютеры

Москвичи смогут до 6 ноября бесплатно проверить свои компьютеры на вирусы

Специалисты городского сервиса "Чудо техники" до 6 ноября будут проводить бесплатную удаленную диагностику компьютеров жителей Москвы , сообщается в понедельник на портале мэра и правительства российской столицы.

"Жители Москвы могут бесплатно проверить исправность своих компьютеров онлайн. Городской сервис ремонта цифровых устройств "Чудо техники" до 6 ноября проводит акцию "Диагностика за спасибо", — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты смогут определить причину медленной работы компьютера, а также понять, есть ли на нем вирусы или шпионские программы. Консультацию можно будет получить с понедельника по субботу с 10:00 до 20:00.

Для того чтобы провести диагностику, мастеру нужно будет удаленно подключиться к устройству со своего компьютера. Проверка будет занимать около 20 минут.

"Благодаря удаленной диагностике системы можно узнать, отсутствует ли тот или иной драйвер, а также выявить ненужные программы. Обычно они перегружают оперативную память и замедляют работу компьютера", — приводится на портале комментарий главы проекта "Чудо техники" Ивана Бутурлина.

"Чудо техники" — городской онлайн-агрегатор, занимающийся починкой различных устройств и объединяющий более 20 легальных сервисных центров по ремонту техники, которые прошли строгие процедуры проверки и сертификации.