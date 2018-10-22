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В столице начали массовую проверку автобусов
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В Москве начали массовую проверку автобусов 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ГИБДД начала в Москве массовую проверку автобусов после крупного ДТП в Тверской области, где погибли 13 человек.
"Госавтоинспекция Москвы проводит масштабное мероприятие по проверке автобусов. В рамках мероприятия сотрудники столичной Госавтоинспекции проводят проверку автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки на межрегиональном и междугородном сообщении", — сообщает в понедельник столичное управление ГИБДД.
Инспекторы оценят, законно ли работают перевозчики, в каком техническом состоянии находятся автобусы, достаточно ли отдыхают водители между рейсами.
Как уточнил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, данная проверка проводится после крупного ДТП, произошедшего 5 октября в Тверской области. Там столкнулись рейсовый автобус "ЛиАЗ" и микроавтобус Ford Transit, погибли 13 человек, еще трое попали в больницу.
Ранее масштабная проверка автобусов проводила в столице после того, как в конце декабря прошлого года водитель автобуса въехал в подземный переход на станции метро "Славянский бульвар" — погибли четыре человека, 11 получили травмы. После этого ДТП у входов в подземные переходы по всей Москве власти установили специальные заграждения.
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