Собянин подвел итог 8-летней работы на посту мэра

Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье в своем блоге подвел итог своей 8-летней работы. Градоначальник рассказал о том, что было сделано за этот период и какие планы по развитию города на ближайшие годы уже в работе.

По мнению мэра, его выбор приоритетов развития города 8 лет назад был сделан правильно.

«Темпы преобразований, проведенных за эти годы, пожалуй, были максимальными с учетом сложности и громадности задач», — отметил мэр Москвы.

Градоначальник отметил, что за каждой цифрой в отчетах стоит ежедневный и сложный труд миллионов москвичей, потому что изменения никогда не происходят сами по себе.

Согласно данным, продолжительность жизни в Москве за последние 8 лет увеличилась до 77,9 лет, а 51% московских школьников стали победителями Всероссийской олимпиады. В еще город «поехал быстрее», средняя скорость движения в Москве увеличилась на 16%.

Также в Москве выросли социальные выплаты, которые получают порядка 2,2 млн горожан, а граждане старше 55/60 лет получили право бесплатного проезда на общественном транспорте. Добавим, что с 2011 по 2018 год в столице построили 157 км путей и 81 станция Метро.