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Собянин подвел итог 8-летней работы на посту мэра
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Собянин подвел итог 8-летней работы на посту мэра 

Национальная Служба Новостей + ещё 12 4 часа назад
Фото: nsn.fm
Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье в своем блоге подвел итог своей 8-летней работы. Градоначальник рассказал о том, что было сделано за этот период и какие планы по развитию города на ближайшие годы уже в работе.
По мнению мэра, его выбор приоритетов развития города 8 лет назад был сделан правильно.
«Темпы преобразований, проведенных за эти годы, пожалуй, были максимальными с учетом сложности и громадности задач», — отметил мэр Москвы.
Градоначальник отметил, что за каждой цифрой в отчетах стоит ежедневный и сложный труд миллионов москвичей, потому что изменения никогда не происходят сами по себе.
Согласно данным, продолжительность жизни в Москве за последние 8 лет увеличилась до 77,9 лет, а 51% московских школьников стали победителями Всероссийской олимпиады. В еще город «поехал быстрее», средняя скорость движения в Москве увеличилась на 16%.
Также в Москве выросли социальные выплаты, которые получают порядка 2,2 млн горожан, а граждане старше 55/60 лет получили право бесплатного проезда на общественном транспорте. Добавим, что с 2011 по 2018 год в столице построили 157 км путей и 81 станция Метро.
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