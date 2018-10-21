Музей Востока отметит свое 100-летие выставкой

Другая красота: Музей Востока отметит свое 100-летие масштабной выставкой

Всего посетители увидят более 400 экспонатов, среди которых костюмы, украшения, предметы быта, а также живописные полотна и графика.

В Музее Востока пройдет масштабная выставка «Восток. Другая красота», приуроченная к 100-летию музея. Она будет открыта с 31 октября 2018-го по 20 января 2019 года.

Экспозиция поделена на несколько разделов: «Центральная Азия», «Страны ислама», «Кавказ», «Китай», «Корея», «Япония», «Юго-Восточная Азия». Посетители смогут увидеть более 400 предметов, размещенных во всех шести залах музея, — это живопись и графика, костюмы и ювелирные украшения, предметы декоративно-прикладного искусства.

Выставку посвятят женщинам в традиционной культуре, их роли и пониманию красоты в целом. Так, у каждой страны есть свои каноны красоты, которые в разных частях света и в разные исторические эпохи могут быть диаметрально противоположными.

Среди предметов костюма посетители увидят национальные, праздничные и свадебные платья, головные уборы, кафтаны, а также знаменитые китайские туфли для бинтования ног. Также на выставке будут представлены серьги, браслеты, амулетницы, наголовные украшения, поясные наборы. Экспонаты расскажут не только о внешности женщин, но и об их быте, который для мужчины традиционно был тайной за семью печатями.

В 2018 году исполняется 100 лет со дня основания Государственного музея Востока. Это единственный в России культурный центр, специализирующийся на хранении, изучении и популяризации искусства стран и народов Востока. Музей за свою вековую историю сменил несколько названий: Ars Asiatica, Музей восточных культур, Государственный музей искусства народов Востока. Сегодня его собрание насчитывает около 150 тысяч произведений живописи, скульптуры, графики и декоративно-прикладного искусства.