Ещё
В Москве построят 650 новых объектов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Аниту Цой госпитализировали
Аниту Цой госпитализировали

В Москве построят 650 новых объектов 

Мослента + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
До 2021 года на территории Москвы запланировано строительство 650 объектов. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин, сообщает «Вечерняя Москва».
«Темпы преобразований, проведенных за эти годы, пожалуй, были максимальными с учетом сложности и громадности задач», — прокомментировал он.
По словам Собянина, в ближайшие несколько лет в столице появятся 21 станция метрополитена, 30 пешеходных переходов, 280 километров дорог, 35 спортобъектов, 90 детсадов и школ, 62 объекта здравоохранения, пять объектов спецподдержки, 22 учреждения культуры, а также более трех миллионов квадратных метров жилья.
В начале октября Собянин вспоминал, каким был город до начала масштабных изменений.
«Страшно вспомнить, какой была площадь у станции Улица 1905 года. Пешеходы едва пробирались между пивными палатками и самостроем. Именно с этого места мы начали приводить Москву в порядок. Теперь здесь простор, хорошее освещение, зелень. В ноябре еще высадим деревья», — сообщал он.
Мослента: последние новости
Московская «Амбрелла» исчезнет через полгода Назван срок открытия нового участка Некрасовской линии метро В Москве посчитали маленьких ширококлювок и турако
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Из Финского залива достали автомобиль с трупами21
МЧС сделало заявление по ситуации во Владикавказе119
Ученые рассказали о тревожной находке в обычной соли19
На Западе отреагировали на выход США из ракетного договора31
Россия нашла лихорадку в несуществующем государстве38
Видео
01:00
Аниту Цой госпитализировали
Шоу-бизнес
00:36
На Западе отреагировали на выход США из ракетного договора
В мире Оружие
01:24
Вводить режим ЧС во Владикавказе нет необходимости
Происшествия
01:46
Дрон-охотник за подводными лодками попал на видео
Оружие Армия
00:38
В Москве заметили стреляющий свадебный кортеж
Происшествия
00:33
Ученые рассказали о тревожной находке в обычной соли
Общество
04:13
Раскрыто будущее экспедиции МКС после аварии «Союза»
Наука и техника
00:19
МЧС сделало заявление по ситуации во Владикавказе
Происшествия
04:45
Поклонская рассказала о тайной свадьбе
Политика
00:30
Из Финского залива достали автомобиль с трупами
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение