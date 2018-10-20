Рай для сладкоежек. Фестиваль шоколада проходит в Москве

Скульптуры, платья, даже Игорь Акинфеев — и все из шоколада. Целый фестиваль в честь этого лакомства открылся в Москве . Свои шедевры представили десятки шоколатье. Любители сладкого могут попробовать не только традиционные десерты из какао-бобов, но и розовые, веганские, со вкусом васаби и даже сена.

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В этом году почти все участники фестиваля представляют шоколадные произведения искусства на свободную тему. Ольга Серебрякова — владелица нескольких бутиков в Москве.

«Шоколад нужно обязательно съедать, он не живет вечно. Через год, через два он начнет потихоньку седеть, начнет кристаллизоваться сахар и он рассыплется в пыль, все. Поэтому его надо съесть, пока он ароматный, пока он живой», — отметила Ольга Серебрякова, владелица шоколадных бутиков.

телеканал «360»

Кроме российских авторов на фестиваль приехали мастера из Бельгии, Италии, Германии, Австрии и еще 16 стран. Свои технологии шоколатье не разглашают. Один из профессиональных секретов раскрыли лишь кондитеры из Швейцарии.

Фруктовый вкус и минимум сахара. Розовый шоколад для европейских сладкоежек уже не в диковинку. В России — пока редкость.

телеканал «360»

«Инновация в том, что розовый шоколад получается при новой ферментации какао-бобов, здесь нет никаких ароматизаторов, красителей, все натуральное, и у него очень выраженный фруктовый запах, потому что нельзя забывать, что како-плод — это в первую очередь фрукт. У всех экспонатов отличная вкусовая репутация», — рассказала Барбара Дельсо, представитель шоколадной компании в Швейцарии.

В составе четыре главных ингредиента: какао тертое, какое масло, сахар и ваниль и никаких искусственных добавок, только — натуральные. У одних — зеленый чай, у других — пыльца, есть с васаби и даже, как утверждают шоколатье, с ароматом сена и бекона.

Шоколатье удивляют не только видами сладостей, на фестиваль специально привезли платья. Над этими аппетитными платьями трудились не один месяц вместе с именитыми дизайнерами.

Увидеть шоколадную историю и попробовать европейские новинки можно до воскресенья в Event hall «Даниловский». Организаторы ожидают, что за четыре дня гости съедят сто килограммов шоколада.