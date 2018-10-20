Набережные Москвы стали привлекать больше туристов

Набережные Москвы стали привлекать больше горожан туристов. Об этом написал на своей странице в Twitter Сергей Собянин.
По словам мэра, это результат благоустройства. Он отметил, что еще недавно пустовала даже центральная, Кремлевская набережная. Но после строительства парка "Зарядье" туда стали приходить гулять люди.
Набережные — главное украшение города. Приятно видеть все больше людей на берегах Москвы-реки. Это результат их благоустройства. Недавно пустовала даже центральная, Кремлевская набережная. А после строительства парка #Зарядье туда приходят и горожане, и туристы. #ЛучшийгородЗемли pic.twitter.com/hzosrLExyX— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 20 октября 2018 г.
Ранее заммэра столицы Марат Хуснуллин сообщил, что к 2022 году между "Москвой-Сити" и районом Фили появится новая набережная.
C 2017 года городские власти занимаются реализацией проекта по обустройству московских набережных. В программу входит развитие прилегающих территорий, запуск пассажирского движения по воде, реконструкция мостов и многое другое. Конец проекта намечен на 2019 год.