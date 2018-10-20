Набережные Москвы стали привлекать больше туристов — Собянин

Набережные Москвы стали привлекать больше горожан туристов. Об этом написал на своей странице в Twitter Сергей Собянин

Набережные — главное украшение города. Приятно видеть все больше людей на берегах Москвы-реки. Это результат их благоустройства. Недавно пустовала даже центральная, Кремлевская набережная. А после строительства парка #Зарядье туда приходят и горожане, и туристы. #ЛучшийгородЗемли pic.twitter.com/hzosrLExyX— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 20 октября 2018 г. По словам мэра, это результат благоустройства. Он отметил, что еще недавно пустовала даже центральная, Кремлевская набережная. Но после строительства парка "Зарядье" туда стали приходить гулять люди.

Ранее заммэра столицы Марат Хуснуллин сообщил, что к 2022 году между "Москвой-Сити" и районом Фили появится новая набережная.

C 2017 года городские власти занимаются реализацией проекта по обустройству московских набережных. В программу входит развитие прилегающих территорий, запуск пассажирского движения по воде, реконструкция мостов и многое другое. Конец проекта намечен на 2019 год.