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Набережные Москвы стали привлекать больше туристов
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Набережные Москвы стали привлекать больше туристов — Собянин 

Москва24 + ещё 5 4 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Набережные Москвы стали привлекать больше горожан туристов. Об этом написал на своей странице в Twitter Сергей Собянин.
По словам мэра, это результат благоустройства. Он отметил, что еще недавно пустовала даже центральная, Кремлевская набережная. Но после строительства парка "Зарядье" туда стали приходить гулять люди.
Ранее заммэра столицы Марат Хуснуллин сообщил, что к 2022 году между "Москвой-Сити" и районом Фили появится новая набережная.
C 2017 года городские власти занимаются реализацией проекта по обустройству московских набережных. В программу входит развитие прилегающих территорий, запуск пассажирского движения по воде, реконструкция мостов и многое другое. Конец проекта намечен на 2019 год.
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