Снос Ховринской больницы начнется в ноябре

Снос Ховринской больницы в Москве начнется в начале ноября

Снос недостроенной Ховринской больницы в Москве начнется в начале ноября 2018 года. Об этом сообщил заммэра столицы Марат Хуснуллин.

"В начале ноябре начнутся работы по сносу. На ее месте будем строить дом, который в том числе пойдет под реновацию, если жители из соседних районов захотят переехать в этот район", — сказал он, передает ТАСС.

Хуснуллин отметил, что Ховринская больница — крупнейший объект, который демонтируют в Москве за последние несколько лет. Он также сообщил, что подрядчику предстоит разобрать и утилизировать сотни тысяч кубометров железобетона.

Ранее сообщалось. что работы по демонтажу Ховринской больницы планируют завершить до конца февраля 2019 года.

Ховринская больница — медицинский долгострой Москвы. Ее начали возводить в 1980 году, окончательно работы прекратились в 1992 году. Пока постройка пустовала, в ней собирались экстремалы и фотографы-любители. В 2016 году городские власти приняли решение о сносе объекта.