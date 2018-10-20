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Снос Ховринской больницы начнется в ноябре
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Снос Ховринской больницы в Москве начнется в начале ноября 

Москва24 + ещё 16 4 часа назад
Фото: Агентство "Москва"
Снос недостроенной Ховринской больницы в Москве начнется в начале ноября 2018 года. Об этом сообщил заммэра столицы Марат Хуснуллин.
"В начале ноябре начнутся работы по сносу. На ее месте будем строить дом, который в том числе пойдет под реновацию, если жители из соседних районов захотят переехать в этот район", — сказал он, передает ТАСС.
Хуснуллин отметил, что Ховринская больница — крупнейший объект, который демонтируют в Москве за последние несколько лет. Он также сообщил, что подрядчику предстоит разобрать и утилизировать сотни тысяч кубометров железобетона.
Ранее сообщалось. что работы по демонтажу Ховринской больницы планируют завершить до конца февраля 2019 года.
Ховринская больница — медицинский долгострой Москвы. Ее начали возводить в 1980 году, окончательно работы прекратились в 1992 году. Пока постройка пустовала, в ней собирались экстремалы и фотографы-любители. В 2016 году городские власти приняли решение о сносе объекта.
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