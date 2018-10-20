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Названы сроки запуска участка от «Некрасовки» до «Косино»
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Участок метро от «Некрасовки» до «Косино» откроют в конце года 

Москва24 + ещё 10 4 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Участок Некрасовской линии метро от станции "Некрасовка" до "Косино" планируют открыть в конце года. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"Могу сказать, что мы по участку от станции "Косино" до "Некрасовки" вышли на финишную прямую. Идет настройка, пусконаладочные работы, работы по благоустройству", — сказал он, передает Агентство "Москва".
Хуснуллин также добавил, что на этом участке сейчас проектируют транспортно-пересадочный узел (ТПУ). Через неделю начнется монтаж металлоконструкций ТПУ.
Ранее сообщалось, что станция метро "Косино" почти готова к открытию. Сейчас строители завершают отделочные работы. Основными цветами дизайна платформы станут синий, желтый, зеленый и серый, а потолок будет глянцевым. Из южного вестибюля "Косино" пассажиры смогут попасть на станцию "Лермонтовский проспект".
Станция "Нижегородская" также почти готова. Там пассажиры смогут пересесть с Некрасовской линии на Большую кольцевую. Снаружи появится крупный транспортно-пересадочный узел. А внутри — два подземных вестибюля и выход на обе стороны Рязанского проспекта.
Новые станции откроют поэтапно. Первым запустят участок от "Некрасовки" до "Косино". Это четыре станции и семь километров пути.
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