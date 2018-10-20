В Кремле завершили сезон разводов караулов

В субботу на Соборной площади Кремля прошел последний в этом году развод пеших и конных караулов.

Сезон кремлевских разводов караулов в этом году открыли в апреле: 12 апреля во Всемирный день авиации и космонавтики провели генеральную репетицию (по сути это полноценное представление), а первый официальный развод состоялся 14 апреля.

Октябрь — традиционное время завершения шоу. В прошлом году сезон закрыли в середине месяца, в этом, из-за аномально теплого "бабьего лета" на представление добавили неделю. Все определяется комфортом для кремлевской кавалерии: выступают, образно говоря, пока копыта не будут скользить по кремлевской брусчатке. Кавалерийская часть — 12 всадников. А пеший караул — это 36 солдат, вооруженных самозарядными карабинами Симонова, плюс 8 человек в знаменной группе.

Выступают под музыкальное сопровождение Президентского оркестра. Субботней изюминкой стала их композицией на тему "Калинка-Малинка" (песня, которую считают народной, но реально написанная композитором XIX века Иваном Петровичем Ларионовым).

В составе кавалеристов все профессионалы: участвуют только всадники-офицеры и контрактники из состава Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка. Пеший караул на три четверти состоит из военнослужащих осеннего призыва.

"У нас 17 регионов призыва, — рассказал начальник Центра по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны Александр Рясков. — А именно: Волгоград, Екатеринбург, Краснодар, Красноярск, Калуга, Калининград, Москва и Московская область, Новосибирск, Нижний Новгород, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Ульяновск и Ярославль".

Солдаты осеннего призыва, которые через три недели увольняются в запас, после церемонии сфотографировались со своими командирами и с комендантом Кремля генерал-лейтенантом Сергеем Хлебниковым . Это традиция Президентского полка. Такое фото считается самым дорогим в "дембельском альбоме" солдата-кремлевца. Ну а те, кто придут увольняющимся на смену, составят костяк участников сезона-2019 развода пеших и конных караулов в Кремле.

Начнутся разводы в апреле, это тоже традиция.