Около 25 тысяч тюльпанов высадят в районе Якиманка

Около 25 тыс. тюльпанов высадят в районе Якиманка в конце октября

Около 25 тыс. тюльпанов высадят в столичном районе Якиманка в конце октября 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба префектуры Центрального административного округа.

«Сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» в районе Якиманка с 22 октября приступят к посадке луковиц тюльпанов. Планируется, что всего на территории района будет высажено 25 тыс. растений по 49 адресам», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на территории района высадят желтые и фиолетовые бахромчатые тюльпаны, Дарвиновы гибриды желто-красные, сорта триумф бордовый, белый и желтый.