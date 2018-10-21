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Около 25 тысяч тюльпанов высадят в районе Якиманка
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Около 25 тыс. тюльпанов высадят в районе Якиманка в конце октября 

Агентство «Москва» + ещё 2 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Около 25 тыс. тюльпанов высадят в столичном районе Якиманка в конце октября 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба префектуры Центрального административного округа.
«Сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» в районе Якиманка с 22 октября приступят к посадке луковиц тюльпанов. Планируется, что всего на территории района будет высажено 25 тыс. растений по 49 адресам», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что на территории района высадят желтые и фиолетовые бахромчатые тюльпаны, Дарвиновы гибриды желто-красные, сорта триумф бордовый, белый и желтый.
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