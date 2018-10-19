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ЦДХ на Крымском валу прекратит свое существование
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ЦДХ на Крымском валу прекратит свое существование в марте 

РИА Новости + ещё 5 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Центральный дом художника (ЦДХ) на Крымском валу прекращает свое существование 31 марта 2019 года, помещение будет передано Третьяковской галерее, сообщил РИА Новости директор ЦДХ Василий Бычков.
"ЦДХ прекращает своё существование 31 марта, здание передаётся в ведение Третьяковской галереи. Наши выставки, в том числе Антикварный салон, который откроется завтра в ЦДХ в последний раз, будут проходить на других площадках — в частности, в "Манеже" и "Гостином дворе", — сказал Бычков.
Верховный суд РФ летом 2017 года принял решение о ликвидации Международной конфедерации союзов художников (МКСХ), которой принадлежал ЦДХ. Площади ЦДХ, который находится в одном здании с Третьяковкой, передали галерее.
МКСХ была образована в 1992 году и стала правопреемником собственности Союза художников СССР.
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