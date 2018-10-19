Пять птенцов белых лебедей подарили столичному зоопарку

Пять птенцов белых лебедей подарил Московский НПЗ столичному зоопарку

Московский НПЗ «Газпром нефти» передал столичному зоопарку пять птенцов белых лебедей, сообщили в пресс-службе завода.

«Московский НПЗ «Газпром нефти» передал столичному зоопарку пять белых лебедей. Этой весной одна из пар белых лебедей, живущих на пруду у предприятия, принесла пять птенцов — самое большое по численности потомство за последние годы. По соглашению с Московским зоопарком часть большой семьи парковых птиц решили переселить на новое место обитания», — говорится в сообщении.

Как уточняется, перед передачей птиц их осмотрели и привили профессиональные орнитологи. По словам специалистов, у лебедей отличное состояние здоровья. На новом месте обитания — в незамерзающем пруду зоопарка — лебедей Московского НПЗ можно будет наблюдать всю зиму. Соседями птиц станут другие лебеди, утки и фламинго.

В пресс-службе пояснили, что оставшиеся лебеди будут зимовать в теплом вольере Московского НПЗ. Для них созданы все необходимые условия и специальный рацион кормления с витаминными добавками: морковь, огурцы, озимая пшеница, дробленая кукуруза. Весной их вернут в заводской пруд.