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Пять птенцов белых лебедей подарили столичному зоопарку
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Пять птенцов белых лебедей подарил Московский НПЗ столичному зоопарку 

Агентство «Москва» + ещё 1 6 часов назад
Фото: ТАСС
Московский НПЗ «Газпром нефти» передал столичному зоопарку пять птенцов белых лебедей, сообщили в пресс-службе завода.
«Московский НПЗ «Газпром нефти» передал столичному зоопарку пять белых лебедей. Этой весной одна из пар белых лебедей, живущих на пруду у предприятия, принесла пять птенцов — самое большое по численности потомство за последние годы. По соглашению с Московским зоопарком часть большой семьи парковых птиц решили переселить на новое место обитания», — говорится в сообщении.
Как уточняется, перед передачей птиц их осмотрели и привили профессиональные орнитологи. По словам специалистов, у лебедей отличное состояние здоровья. На новом месте обитания — в незамерзающем пруду зоопарка — лебедей Московского НПЗ можно будет наблюдать всю зиму. Соседями птиц станут другие лебеди, утки и фламинго.
В пресс-службе пояснили, что оставшиеся лебеди будут зимовать в теплом вольере Московского НПЗ. Для них созданы все необходимые условия и специальный рацион кормления с витаминными добавками: морковь, огурцы, озимая пшеница, дробленая кукуруза. Весной их вернут в заводской пруд.
«Это уже пятое поколение лебедей, которые живут рядом с Московским НПЗ. Ранее птицы также приносили потомство. За многие годы у заводского пруда сформировалась своя уникальная экосистема: здесь обитают белые лебеди, утки и пресноводные черепахи, весьма чувствительные к чистоте воды», — резюмировали в пресс-службе.
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