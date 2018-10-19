Ещё
«Бабье лето» продлило навигацию в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Бабье лето» продлило навигацию в Москве 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
В Москве благодаря аномально теплой погоде удалось увеличить загрузку городского прогулочного флота на 40%, сообщает пресс-служба ФГБУ "Канал имени Москвы".
Сезон речных перевозок в Московском бассейне закроется в середине ноября. К октябрю пассажирский транспорт обслужил более 1,24 миллиона человек, что на 6%, чем годом ранее.
В этом году по распоряжению Федерального агентства морского и речного транспорта подавляющее большинство гидроузлов "Канала имени Москвы" закрываются для движения флота в ночь на 15 ноября. Однако в соответствии с прогнозом по ледовым условиям предельный срок работы может быть продлен до 17 ноября включительно.
Городские прогулочные теплоходы и банкетоходы в подавляющем большинстве завершили работу. Сегодня по Москве-реке в зависимости от погодных условий курсирует всего от 20 до 40% пассажирского флота столицы.
На зимовку его не "отпускает" бабье лето. Спрос на солнечные речные прогулки сохраняется, поэтому оставшиеся на воде суда продолжают выходить в рейсы. Вообще, благодаря аномально теплой погоде в 2018 году объем пассажирских перевозок по водным путям столицы бьет рекорды. Он вырос на 40% по сравнению с навигацией-2017, отмечают в Московской ассоциации судовладельцев пассажирского флота.
В этом сезоне продолжил расти и рынок речных круизов. По сравнению с 2017 годом турпоток к началу октября увеличился на 7% и составил около 280 тысяч человек.
Большая часть лайнеров уже снарядилась на зимовку. В графике остались единичные теплоходы. Последние рейсы с Северного речного вокзала Москвы назначают на короткие дистанции (выходного дня) или по маршрутам, максимально близким к местам зимнего отстоя круизного флота. Так, теплоходы зимуют в Санкт-Петербурге и в Городце, в Нижнем Новгороде и в подмосковном Долгопрудном.
Последние новости
В Казахстане врач отказалась принять русскоговорящую семью Порошенко поздравил украинских депутатов с "победой" над Россией Подруга стрелка рассказала о его желании отомстить одногруппникам
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Под Петербургом прогремел мощный взрыв80
Появились данные о погибших при взрыве под Петербургом41
Константинополь отказался разрывать отношения с РПЦ246
Умер актер Дмитрий Солодовник22
Парень погибшей в Керчи студентки выпал из окна16
Видео
01:00
Названа роль Крымского моста в керченской трагедии
Общество
00:48
Константинополь отказался разрывать отношения с РПЦ
Общество
08:33
Путин назвал причину трагедии в Керчи
Политика
00:35
Решена судьба Давидыча
Происшествия
02:21
Умер актер Дмитрий Солодовник
Общество
01:00
На Украине объявили траур из-за ЧП в Керчи
В мире Украина
00:46
Китаянка упала в бассейн с голодными акулами
Происшествия
05:22
Выдавший Рослякову справку об оружии врач заговорил
Происшествия
04:30
РПЦЗ последовала за РПЦ
Общество В мире
01:40
Следователи работают на месте трагедии в Керчи
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение