«Бабье лето» продлило навигацию в Москве

Москве благодаря аномально теплой погоде удалось увеличить загрузку городского прогулочного флота на 40%, сообщает пресс-служба ФГБУ "Канал имени Москвы".

Сезон речных перевозок в Московском бассейне закроется в середине ноября. К октябрю пассажирский транспорт обслужил более 1,24 миллиона человек, что на 6%, чем годом ранее.

В этом году по распоряжению Федерального агентства морского и речного транспорта подавляющее большинство гидроузлов "Канала имени Москвы" закрываются для движения флота в ночь на 15 ноября. Однако в соответствии с прогнозом по ледовым условиям предельный срок работы может быть продлен до 17 ноября включительно.

Городские прогулочные теплоходы и банкетоходы в подавляющем большинстве завершили работу. Сегодня по Москве-реке в зависимости от погодных условий курсирует всего от 20 до 40% пассажирского флота столицы.

На зимовку его не "отпускает" бабье лето. Спрос на солнечные речные прогулки сохраняется, поэтому оставшиеся на воде суда продолжают выходить в рейсы. Вообще, благодаря аномально теплой погоде в 2018 году объем пассажирских перевозок по водным путям столицы бьет рекорды. Он вырос на 40% по сравнению с навигацией-2017, отмечают в Московской ассоциации судовладельцев пассажирского флота.

В этом сезоне продолжил расти и рынок речных круизов. По сравнению с 2017 годом турпоток к началу октября увеличился на 7% и составил около 280 тысяч человек.

Большая часть лайнеров уже снарядилась на зимовку. В графике остались единичные теплоходы. Последние рейсы с Северного речного вокзала Москвы назначают на короткие дистанции (выходного дня) или по маршрутам, максимально близким к местам зимнего отстоя круизного флота. Так, теплоходы зимуют в Санкт-Петербурге и в Городце, в Нижнем Новгороде и в подмосковном Долгопрудном.