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В ландшафтном парке ВДНХ высадили 68 тысяч растений
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В ландшафтном парке ВДНХ высадили 68 тысяч растений 

Москва меняется 4 часа назад
Фото: Москва меняется
К осени в ландшафтном парке ВДНХ высадили семь тысяч деревьев и кустарников и 61 тысячу многолетних цветов. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Такой экопроект впервые реализуется не только в Москве, но и в России. По стилю, наполнению, зонированию и приемам ландшафтного дизайна комплекс становится в один ряд с известнейшими ландшафтными парками мира. При этом по сравнению со многими подобными иностранными проектами вход в ландшафтный парк ВДНХ останется бесплатным», — отметила Наталья Сергунина.
Отмечается, что территория парка разделена на пять зон, с другими объектами ВДНХ она будет связана прогулочной аллеей.
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