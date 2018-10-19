В ландшафтном парке ВДНХ высадили 68 тысяч растений

К осени в ландшафтном парке ВДНХ высадили семь тысяч деревьев и кустарников и 61 тысячу многолетних цветов. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Такой экопроект впервые реализуется не только в Москве, но и в России. По стилю, наполнению, зонированию и приемам ландшафтного дизайна комплекс становится в один ряд с известнейшими ландшафтными парками мира. При этом по сравнению со многими подобными иностранными проектами вход в ландшафтный парк ВДНХ останется бесплатным», — отметила Наталья Сергунина.

Отмечается, что территория парка разделена на пять зон, с другими объектами ВДНХ она будет связана прогулочной аллеей.