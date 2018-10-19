Движение на двух улицах в Хамовниках ограничат 22 октября

Движение на участках двух улиц в столичном районе Хамовники будет ограничено в понедельник, 22 октября, в связи со съемками фильма. Об этом сообщает инфоцентр транспортного комплекса Москвы.

Как уточнили в инфоцентре, ограничения введут на улице Хамовнический Вал у дома № 5 на Новолужнецком проезде. Они будут действовать с 06:00 до 11:00 на двух крайних правых полосах. С 10:00 до 15:00, движение транспорта ограничат и на крайней правой полосе в районе дома № 40, строение 2 по улице Хамовнический Вал.

Кроме того, в этот же день, с 14:00 до 19:30, проезд по крайней левой полосе перекроют на Лужнецкой набережной − в районе дома № 15А в Новолужнецком проезде.

Ранее автомобилистов предупредили, что движение транспорта на участке Автозаводской улицы будет ограничено в период с 20 октября до 15 ноября из-за работ по реконструкции инженерных сетей.