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На Шелепихинской набережной появился новый арт-объект
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Четырехметровая «Луна»: на Шелепихинской набережной появился новый арт-объект 

Mos.ru + ещё 2 7 часов назад
Фото: Mos.ru
Все желающие могут подняться к нему по лестницам и сфотографироваться.
Арт-объект оформлен зеркальной мозаикой. Благодаря трем установленным лесенкам все желающие смогут подняться к нему и сфотографироваться. По словам Константина Тимофеева, «Луна» может стать символом нового общественного пространства, которое создается при строительстве квартала рядом с деловым центром «Москва-Сити».
«Прогулочная зона на набережной — 600 метров в длину, она занимает площадь пять гектаров. Помимо центральной площади со смотровой площадкой, где и установили «Луну», здесь появится специальная зона для пикников, а также ландшафтный парк», — отметил он.
Сейчас ведется благоустройство территории вокруг квартала. Здесь уже появились площадь для мероприятий и спортивные площадки. Застройщик оборудовал пешеходные и велосипедные дорожки. Ведется монтаж детских площадок. Благоустройство и озеленение проводятся за счет инвестора. Открытие общественной зоны планируется в ближайшее время.
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