Четырехметровая «Луна»: на Шелепихинской набережной появился новый арт-объект

Все желающие могут подняться к нему по лестницам и сфотографироваться.

Арт-объект оформлен зеркальной мозаикой. Благодаря трем установленным лесенкам все желающие смогут подняться к нему и сфотографироваться. По словам Константина Тимофеева, «Луна» может стать символом нового общественного пространства, которое создается при строительстве квартала рядом с деловым центром «Москва-Сити».

«Прогулочная зона на набережной — 600 метров в длину, она занимает площадь пять гектаров. Помимо центральной площади со смотровой площадкой, где и установили «Луну», здесь появится специальная зона для пикников, а также ландшафтный парк», — отметил он.

Сейчас ведется благоустройство территории вокруг квартала. Здесь уже появились площадь для мероприятий и спортивные площадки. Застройщик оборудовал пешеходные и велосипедные дорожки. Ведется монтаж детских площадок. Благоустройство и озеленение проводятся за счет инвестора. Открытие общественной зоны планируется в ближайшее время.