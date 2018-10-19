Четырехметровую «Луну» установили на Шелепихинской набережной

Четырехметровую «Луну» установили на Шелепихинской набережной Москвы-реки, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

«Новый авторский арт-объект появился на Шелепихинской набережной Москвы-реки в Северо-Западном административном округе. Теперь москвичей и гостей столицы будет притягивать к «Большому Сити» еще и четырехметровая «Луна», — приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева

Он отметил, что арт-объект оформлен зеркальной мозаикой. Благодаря трем установленным лесенкам все желающие смогут сфотографироваться с ним.

«Прогулочная зона на набережной имеет блину 600 м, и занимает площадь 5 га. Помимо центральной площади со смотровой площадкой, где и установили «Луну», здесь появится специальная зона для пикников, а также ландшафтный парк», — отметил К. Тимофеев.

«Луна» возведена на общественном пространстве, благоустройство которого осуществляет компания «Донстрой» в рамках строительства квартала «Сердце столицы». На данный момент работы по благоустройству территории вокруг квартала находятся в активной стадии. Застройщик уже сформировал здесь площадь для проведения массовых мероприятий и спортивную площадку, обустроил пешеходные и велодорожки, приступил к монтажу оборудования для детских игровых зон. Благоустройство и озеленение проводится также за счет инвестора. Полностью подготовить общественную зону к открытию планируется в ближайшее время.

«Сердце Столицы» — проект комплексной застройки территории площадью 14 га на берегу Москвы-реки рядом с деловым центром «Москва-Сити». Более 45% территории квартала отводится под озеленение и досуговые зоны. Первая линия квартала, включающая пять корпусов, введена в эксплуатацию летом 2018 г.