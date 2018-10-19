Подвал купеческого дома на Б. Ордынке выставили на аукцион

Подвал купеческого дома на Большой Ордынке выставили на аукцион

Новому собственнику нужно будет провести перепланировку и капремонт.

Подвальное помещение площадью 445 квадратных метров в жилом доме, построенном в 1913 году, выставлено на аукцион.

«Локация здания — главное преимущество лота. Большая Ордынка выступает границей между двумя районами — Якиманкой и Замоскворечьем. Победитель аукциона станет владельцем объекта свободного назначения в историческом районе города с высокоразвитой инфраструктурой. Инвестиционным преимуществом можно назвать и то, что выставленный на аукцион объект расположен в историческом здании 1913 года постройки», — рассказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Организатором торгов выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике. Стартовая стоимость — 22,2 миллиона рублей. Высота потолков помещения составляет 2,3 метра. Износ здания — 36 процентов (по данным на 2002 год).

Выгодное местоположение объекта и его историческую значимость отметила также эксперт по работе с девелоперами Александра Синилова. По ее словам, стартовая цена весьма привлекательна. А поскольку речь идет об объекте свободного назначения, то он подойдет для торговой точки (например, аптеки или магазина), предприятия сферы обслуживания (спа-центра, медицинского или массажного кабинета), офиса, шоурум или творческой мастерской. С учетом этих факторов такое приобретение при соответствующих вложениях несомненно принесет прибыль будущему владельцу.

Помещения в этом районе редко выставляют на продажу, отметила Светлана Ярова , специалист по коммерческой недвижимости. По ее мнению, объект можно использовать как архивное или складское помещение.

На Большой Ордынке расположено немало бывших доходных домов. Два из них, в том числе тот, о котором идет речь, принадлежали Николаю Ижболдину, купцу первой гильдии, владельцу крупных текстильных предприятий по всей стране.

Дом находится на первой линии, вход в помещение — со стороны двора. Новый владелец должен будет вернуть объекту первоначальную планировку в соответствии с единым государственным реестром недвижимости. Помимо этого, потребуется капитальный ремонт.

Заявки для участия в аукционе принимаются до 4 декабря. Торги пройдут 12 декабря.

Подробнее ознакомиться с лотовой документацией можно на сайте инвестиционного портала Москвы.

В октябре на аукцион были выставлены помещения жилого дома начала ХХ века между доходными домами купцов Пузанковых и предпринимателя Колесова в Печатникове переулке. Участники смогут приобрести нежилой объект свободного назначения площадью 220 квадратных метров, расположенный на цокольном этаже жилого дома, построенного не позднее 1917 года. В этом случае также требуется ремонт.