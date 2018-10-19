Подвал купеческого дома на Б. Ордынке выставили на аукцион

Новому собственнику нужно будет провести перепланировку и капремонт.
Подвальное помещение площадью 445 квадратных метров в жилом доме, построенном в 1913 году, выставлено на аукцион.
«Локация здания — главное преимущество лота. Большая Ордынка выступает границей между двумя районами — Якиманкой и Замоскворечьем. Победитель аукциона станет владельцем объекта свободного назначения в историческом районе города с высокоразвитой инфраструктурой. Инвестиционным преимуществом можно назвать и то, что выставленный на аукцион объект расположен в историческом здании 1913 года постройки», — рассказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.
Организатором торгов выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике. Стартовая стоимость — 22,2 миллиона рублей. Высота потолков помещения составляет 2,3 метра. Износ здания — 36 процентов (по данным на 2002 год).
Выгодное местоположение объекта и его историческую значимость отметила также эксперт по работе с девелоперами Александра Синилова. По ее словам, стартовая цена весьма привлекательна. А поскольку речь идет об объекте свободного назначения, то он подойдет для торговой точки (например, аптеки или магазина), предприятия сферы обслуживания (спа-центра, медицинского или массажного кабинета), офиса, шоурум или творческой мастерской. С учетом этих факторов такое приобретение при соответствующих вложениях несомненно принесет прибыль будущему владельцу.
Помещения в этом районе редко выставляют на продажу, отметила Светлана Ярова, специалист по коммерческой недвижимости. По ее мнению, объект можно использовать как архивное или складское помещение.
На Большой Ордынке расположено немало бывших доходных домов. Два из них, в том числе тот, о котором идет речь, принадлежали Николаю Ижболдину, купцу первой гильдии, владельцу крупных текстильных предприятий по всей стране.
Дом находится на первой линии, вход в помещение — со стороны двора. Новый владелец должен будет вернуть объекту первоначальную планировку в соответствии с единым государственным реестром недвижимости. Помимо этого, потребуется капитальный ремонт.
Заявки для участия в аукционе принимаются до 4 декабря. Торги пройдут 12 декабря.
Подробнее ознакомиться с лотовой документацией можно на сайте инвестиционного портала Москвы.
В октябре на аукцион были выставлены помещения жилого дома начала ХХ века между доходными домами купцов Пузанковых и предпринимателя Колесова в Печатникове переулке. Участники смогут приобрести нежилой объект свободного назначения площадью 220 квадратных метров, расположенный на цокольном этаже жилого дома, построенного не позднее 1917 года. В этом случае также требуется ремонт.