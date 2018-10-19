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Москвичи смогут выбрать стоянку в зоне платных парковок
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Проживающие в зоне платных парковок москвичи смогут выбирать адреса для стоянки 

ТАСС + ещё 6 3 часа назад
Фото: ТАСС
Москвичи, проживающие в зоне платных городских парковок, смогут участвовать в составлении списка адресов для организации стоянок, на которые требуется резидентное разрешение. Об этом сообщается в пятницу на сайте столичной мэрии.
"Мы регулярно получаем обращения от жителей центральных районов города, которые жалуются на нехватку парковочных мест вблизи их домов. Чтобы наладить обратную связь с горожанами и оперативно решать подобные вопросы, мы организовали электронный ящик: resident@mos.ru. На эту почту можно отправлять предложения по конкретным адресам, где резиденты испытывают затруднения при поиске парковочного места", — говорится в сообщении.
В настоящее время в Москве существует 160 парковок для резидентов. На таких местах парковка доступна только жителям района, имеющим соответствующее разрешение. Резиденты имеют право бесплатно парковать свои автомобили в пределах района с 20:00 до 8:00. При внесении годовой платы в размере 3 тыс. рублей жители получают право оставлять автомобили на платных местах круглосуточно.
Штраф за оставление автомобиля на резидентных парковках без соответствующего разрешения составляет 2,5 тыс. рублей.
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