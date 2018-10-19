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Москву накроют осенние дожди
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Москву накроют осенние дожди 

News.ru 5 часов назад
Фото: РИА Новости
В Московский регион в пятницу, 19 октября, придут дожди. Днём воздух прогреется до плюс 14-16 градусом.
По данным Гидрометцентра, будет облачно, сыро, но без усиления ветра.
В ночь на субботу столбики термометров опустятся до отметки плюс 4–6 градусов, также возможны кратковременные дожди.
В Подмосковье ночная температура может упасть до плюс 1 градуса тепла.
Ранее News.ru писал о том, что уже на следующей неделе жителей Московского региона ожидают затяжные дожди, заморозки и первый снег. Начиная с 26 октября ночная температура воздуха может опуститься ниже нуля, а днём воздух будет прогреваться лишь до плюс трёх градусов.
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