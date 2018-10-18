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Дом-мастерскую Исаака Левитана отреставрируют
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В Москве отреставрируют дом-мастерскую Исаака Левитана 

Москва24 + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Департамент культурного наследия города Москвы выдал задание на разработку проекта реставрации дома-мастерской Исаака Ильича Левитана в Большом Трехсвятительском переулке. Об этом сообщил глава департамента Алексей Емельянов.
"Для проведения грамотных работ по сохранению этого памятника необходим тщательно подготовленный научный проект реставрации", — сказал он.
Здание, расположенное по адресу: Большой Трехсвятительский переулок дом 1, строение 2, является объектом культурного наследия федерального значения. Мосгорнаследие поддержало инициативу реставрации этого здания и выдало задание на разработку научно-проектной документации.
Для разработки научно-проектной документации будут проведены библиографические и историко-архивные исследования, описаны будущие архитектурные и конструктивные решения, изучены инженерно-технические особенности здания.
После разработки проекта реставрации и его согласования с Мосгорнаследием будет выдано разрешение на проведение реставрации.
Ранее департамент культурного наследия согласовал проект реставрации усадьбы Латышевых — Бахрушиных — Бардыгиных на Воронцовом Поле. Здание построили в начале XIX века. Восстановительные работы затронут фасады и кровлю. Планируется, что специалисты отреставрируют вазоны на аттиках, а также обновят систему водостока.
Усадьба является объектом культурного наследия регионального значения. Известно, что в разное время над его перестройкой работали архитекторы Александр Иванов, Карл Гиппиус и Иван Барютин. С 1952 года в особняке располагается посольство Индии в РФ.
Также работы по реставрации купеческого особняка XVIII века на Пятницкой улице, признанного объектом культурного наследия регионального значения, начнутся в ближайшее время. В предреволюционные годы им владела купчиха Марфа Булочкина, а после 1917 года особняк передали отделу НКВД.
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