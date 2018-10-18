Дом-мастерскую Исаака Левитана отреставрируют

В Москве отреставрируют дом-мастерскую Исаака Левитана

"Для проведения грамотных работ по сохранению этого памятника необходим тщательно подготовленный научный проект реставрации", — сказал он.

Здание, расположенное по адресу: Большой Трехсвятительский переулок дом 1, строение 2, является объектом культурного наследия федерального значения. Мосгорнаследие поддержало инициативу реставрации этого здания и выдало задание на разработку научно-проектной документации.

Для разработки научно-проектной документации будут проведены библиографические и историко-архивные исследования, описаны будущие архитектурные и конструктивные решения, изучены инженерно-технические особенности здания.

После разработки проекта реставрации и его согласования с Мосгорнаследием будет выдано разрешение на проведение реставрации.

Ранее департамент культурного наследия согласовал проект реставрации усадьбы Латышевых — Бахрушиных — Бардыгиных на Воронцовом Поле. Здание построили в начале XIX века. Восстановительные работы затронут фасады и кровлю. Планируется, что специалисты отреставрируют вазоны на аттиках, а также обновят систему водостока.

Усадьба является объектом культурного наследия регионального значения. Известно, что в разное время над его перестройкой работали архитекторы Александр Иванов , Карл Гиппиус и Иван Барютин. С 1952 года в особняке располагается посольство Индии в РФ.

Также работы по реставрации купеческого особняка XVIII века на Пятницкой улице, признанного объектом культурного наследия регионального значения, начнутся в ближайшее время. В предреволюционные годы им владела купчиха Марфа Булочкина, а после 1917 года особняк передали отделу НКВД.