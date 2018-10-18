Одобрен проект реконструкции ливневки в Некрасовке

В Некрасовке реконструируют очистные сооружения дождевой канализации. Проект был одобрен Градостроительно-земельной комиссией (ГЗК) во главе с Сергеем Собяниным

Уточняется, что трасса ливневки сначала пройдет по территории СНТ "Зеленая зона", а затем продолжится вдоль улично-дорожной сети мимо производственной базы "Мосводоканалкомплекта" и Люберецких очистных сооружений до реки Пехорка. Общая протяженность проектируемого канализационного коллектора, отметили в ГЗК, составит 2,3 километра, а его диаметр будет равен двум метрам. В систему ливневки включат как новый участок протяженностью в километр, так и уже существующий коллектор длиной 1,3 километра, который предстоит реконструировать.

По данным ГЗК, загрязненные дождевые воды будут очищать на локальном очистном сооружении "Некрасовка". Авторы проекта рассчитывают, что реконструкция ливневки обеспечит беспрепятственный сток воды во время дождя или при таянии снега, что позволит избежать регулярных подтоплений СНТ "Зеленая зона".

Ранее с просьбой провести реконструкцию коллектора к Сергею Собянину обратились жители Некрасовки. Проект включили в программу "Мой район", он будет вынесен на публичные слушания.