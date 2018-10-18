Около 30 тысяч пациентов в год: Павловская больница отмечает 255-летие

Открывшаяся более двух с половиной веков назад по указу Екатерины II Павловская больница — первое российское медицинское учреждение, где начали оказывать бесплатную помощь. Сейчас это современный медцентр, в котором применяются передовые технологии и проводятся уникальные кардиохирургические операции.

Городская клиническая больница № 4, известная также как Павловская, в этом году отмечает 255-летие. Интересна история ее основания. Осенью 1762 года наследник российского престола Павел Петрович вместе с матерью, императрицей Екатериной II, приехал в Москву и сильно заболел. В память о выздоровлении цесаревич попросил мать создать такую больницу, в которой любой человек, даже самый бедный, мог бы получить квалифицированную помощь. Екатерина прислушалась к просьбе сына и в июне 1763 года подписала указ об учреждении больницы.

Больницу решили разместить в загородном доме генерал-прокурора Александра Глебова у Серпуховских ворот, который казна забрала за долги. Значительных переделок не потребовалось, поэтому больница начала работу уже через несколько месяцев, в сентябре 1763-го. Она стала первой общественной больницей в стране.

Больница императора Павла I. Фотогравюра из альбома Н. А. Найденова. 1883 год. Фото предоставлено Главным архивным управлением города Москвы

Как и хотел будущий император, больница стала бесплатной и предназначалась для лечения неимущих. Финансировалась она из личных средств Павла I, а после его гибели перешла под опеку его супруги Марии Федоровны. При ее содействии в 1807 году при больнице открыли новый каменный корпус.

В марте 1917-го больница перешла в разряд городских лечебниц, а в 1918-м стала клинической. На ее базе открылись кафедры, которые занимались обширной научной и учебной работой. Во время Великой Отечественной войны больница принимала раненых, участвовала в открытии двух госпиталей и обеспечивала их медицинским персоналом.

Если в начале своей деятельности в учреждении было лишь 25 койко-мест, то сегодня она может принимать до 700 человек. Количество отделений тоже увеличилось во много раз: с трех до 16. Сегодня это современный многопрофильный медицинский центр.

Травма кисти: от спиц до современных пластин

С 1967 года в больнице работает отделение травмы кисти. Одним из основных его достижений стала разработка метода дистракции (растяжение пораженного участка) в хирургии кисти. Специалисты отделения провели модификацию аппарата Илизарова, уменьшив его конструкцию и адаптировав для лечения повреждений кисти и пальцев. Эта методика лечения была запатентована и используется в Павловской больнице до сих пор.

Сейчас здесь проводят операции с использованием различных фиксаторов — от спиц до современных биорассасываемых пластин. Несколько сотрудников отделения прошли обучение в области микрохирургии.

Также начало работу подразделение, занимающееся реабилитацией после операции на кисти и перенесенной травмы кисти, что позволяет свести к минимуму развитие послеоперационных осложнений.

Mos.ru

Ревматология: комплексная терапия и современные тренажеры

Отделение ревматологии принимает пациентов с ревматологическими заболеваниями, но особое внимание уделяют больным с псориатическим артритом. Здесь есть зал лечебной физкультуры, оснащенный современными тренажерами. За счет этого пациенты могут получить комплексную терапию.

В 2014 году на базе отделения открыли кабинет генно-инженерной биологической терапии. Персонал имеет опыт работы со всеми генно-инженерными биологическими препаратами и синтетическими таргетными препаратами, зарегистрированными в России.

Кардиохирургия: уникальные технологии и до двух тысяч операций в год

Одним из передовых в Павловской больнице всегда было отделение кардиохирургии. Оно открылось в 1980 году. Его деятельность началась с освоения имплантации двухкамерных стимуляторов, затем стали выполнять радиочастотные абляции, а позже перешли на установку трехкамерных стимуляторов.

Сегодня в отделении выполняют весь спектр операций, связанных с хирургическим лечением нарушений ритмов сердца. Ежегодно здесь проводят от полутора до двух тысяч операций. Кроме того, в больнице создано клинико-диагностическое отделение, обеспечивающее постоянное амбулаторное наблюдение за пациентами с кардиостимуляторами. На учете состоят примерно 20 тысяч москвичей.

Кстати, городская клиническая больница № 4 — единственная в столице, где проводят уникальную операцию — спиртовую абляцию у пациентов с атипичным трепетанием (прижигание путем введения спиртового раствора в вену, кровоснабжающую область, которая является источником аритмии). А пять лет назад в больнице разработали методику хирургического лечения пациентов с локальными воспалительными осложнениями в области импланта (кардиостимулятор, дефибриллятор и другие) с сохранением системы стимуляции.

На базе отделения создана школа специалистов по лечению нарушений ритма сердца, обучение в которой проходят врачи из других городов России и стран ближнего зарубежья.

Mos.ru

2018 год и ближайшие планы

В этом году в Павловской больнице в полную силу заработал стационар кратковременного пребывания. В нем проводятся несложные операции, для которых пациенту не нужно долго находиться в больнице. Врачи стационара специализируются на травмах и заболеваниях кисти, также проводят операции по профилю гнойной хирургии. В ряде случаев покинуть стационар можно уже через несколько часов после операции.

Еще в этом году в больнице начали проводить уникальные операции на щитовидной железе без разреза на шее. Также открылось отделение радионуклидной диагностики, где выявляют онкозаболевания на ранней стадии.

В два раза расширилось отделение нейрореанимации. Если в прошлом году к услугам пациентов была палата на шесть коек, то сейчас их 12. По итогам 2017-го в отделении прошли лечение 630 человек, а с расширением койко-мест количество пациентов возросло до 230 в месяц. Всего же за год в Павловской больнице оказывают стационарную помощь почти 30 тысячам пациентов и проводят амбулаторный прием более чем 90 тысячам пациентов.