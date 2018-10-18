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Спорткомплекс с бассейном построят в Восточном Измайлове
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Спорткомплекс с бассейном построят для будущих олимпийцев в Восточном Измайлове 

Москва24 + ещё 1 3 часа назад
Фото: пресс-служба Москомархитектуры
Спорткомплекс для воспитанников училища олимпийского резерва №1 построят на востоке столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.
Новый спортивный комплекс появится на территории владения 75/17 на Измайловском бульваре. Его строительство уже одобрили столичные власти, соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.
Как уточнила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская, в спорткомплексе обустроят пять специализированных зон для занятий художественной гимнастикой и два бассейна. Одни будет плавательным, размером 25 на 16 метров, с шестью дорожками, а второй − размером 10 на 8 метров − будет предназначен для обучения детей.
Кроме того, в трехэтажном здании общей площадью шесть тысяч квадратных метров разместятся хореографический и тренажерный залы, массажный и медицинский кабинеты. Проект также предусматривает помещения для тренеров, судей и медперсонала.
"Основные спортивные зоны связаны тремя лифтовыми блоками", − пояснила Княжевская. Она отметила, что внутри комплекса создадут безбарьерную среду, поэтому маломобильные граждане смогут без труда попасть во все помещения. Как сообщили в Москомархитектуре, спорткомплекс построят на средства городского бюджета.
Ранее сообщалось, что на Чертановской улице возведут ФОК с бассейном. Его строительство будет проходить в рамках программы "Мой район".
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