Спорткомплекс с бассейном построят в Восточном Измайлове

Спорткомплекс с бассейном построят для будущих олимпийцев в Восточном Измайлове

Спорткомплекс для воспитанников училища олимпийского резерва №1 построят на востоке столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

Новый спортивный комплекс появится на территории владения 75/17 на Измайловском бульваре. Его строительство уже одобрили столичные власти , соответствующее постановление подписал Сергей Собянин

Как уточнила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская , в спорткомплексе обустроят пять специализированных зон для занятий художественной гимнастикой и два бассейна. Одни будет плавательным, размером 25 на 16 метров, с шестью дорожками, а второй − размером 10 на 8 метров − будет предназначен для обучения детей.

Кроме того, в трехэтажном здании общей площадью шесть тысяч квадратных метров разместятся хореографический и тренажерный залы, массажный и медицинский кабинеты. Проект также предусматривает помещения для тренеров, судей и медперсонала.

"Основные спортивные зоны связаны тремя лифтовыми блоками", − пояснила Княжевская. Она отметила, что внутри комплекса создадут безбарьерную среду, поэтому маломобильные граждане смогут без труда попасть во все помещения. Как сообщили в Москомархитектуре, спорткомплекс построят на средства городского бюджета.

Ранее сообщалось, что на Чертановской улице возведут ФОК с бассейном. Его строительство будет проходить в рамках программы "Мой район".