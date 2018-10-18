В «Зарядье» стартуют виртуальные прогулки по Эрмитажу

Из «Зарядья» в Эрмитаж: в парке стартуют виртуальные прогулки по знаменитому музею

Посещать Дворцовую площадь и залы музея, подниматься на крышу Зимнего дворца гости парка смогут ежедневно в павильоне «Медиацентр» с 18 октября по 16 ноября.

В парке «Зарядье» запускается новый мультимедийный исторический проект под названием « Эрмитаж . Виртуальное погружение во времени и пространстве». Ежедневно с 18 октября по 16 ноября в павильоне «Медиацентр» будут показывать короткометражный VR-фильм об истории крупнейшего музея мира в формате 360 градусов.

Виртуальным гидом по музейному комплексу выступит Константин Хабенский . Вместе с актером зрители прогуляются по Дворцовой площади, посетят старинные залы музея, заглянут в Висячий сад с фруктовыми деревьями, скульптурами и фонтаном.

Продолжительность путешествия — 19 минут. Зрители смогут расположиться в удобных креслах, которые поворачиваются вокруг своей оси. Один сеанс рассчитан на 15 человек. Всем зрителям перед посещением будут выдавать специальные очки виртуальной реальности и гарнитуру. Транслировать фильм об истории музея будут со вторника по воскресенье с 10:00 до 20:00, в понедельник — с 14:00 до 20:00.

«За 19 минут зритель побывает на Дворцовой площади, в залах императорской резиденции, в местах, скрытых от глаз обычного посетителя, и даже поднимется на крышу Зимнего дворца. О значимых периодах в истории Эрмитажа — со времен Екатерины Великой и до наших дней — будет рассказывать известный актер театра и кино Константин Хабенский», — сообщил директор парка «Зарядье» Павел Трехлеб.

Он добавил, что цель проекта — нестандартное прочтение истории знаменитого музея с помощью новейших технологий, объединивших виртуальную реальность и кино.

Приобрести билет на фильм об Эрмитаже можно в кассах павильона «Медиацентр» и в «Заповедном посольстве».

Парк настоящего будущего «Зарядье»

Гости «Зарядья» уже успели оценить мультимедийные комплексы «Полет» и «Машина времени» в павильоне «Медиацентр». За год работы их посетили свыше 350 тысяч человек. Эти уникальные аттракционы виртуальной реальности с различными спецэффектами успели стать одними из главных достопримечательностей парка. «Полет» позволяет зрителям за восемь минут увидеть более 20 знаковых мест столицы с необычного ракурса, а благодаря круговой панораме «Машина времени» можно совершить путешествие по разным эпохам, проследить историю Москвы с древних времен и до наших дней, в том числе посмотреть, как изменялась с течением времени территория, на которой сегодня находится «Зарядье». Приобрести билеты в комплексы можно как на месте, так и через онлайн-кассу на официальном сайте парка.

Государственный Эрмитаж — крупнейший в стране культурно-исторический музей, занимающий шесть исторических зданий, главным среди которых остается Зимний дворец. Сегодня в Эрмитаже собрано около трех миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры. Это живопись, графика, скульптура и предметы декоративно-прикладного искусства, археологические находки.