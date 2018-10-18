Любимый москвичами парк обновили

Заместитель мэра города в Правительстве Москвы , руководитель аппарата мэра и Правительства Москвы Наталья Сергунина сообщила, что работы в парке ВДНХ продолжаются. Только осенью здесь высажено свыше 61 тысячи многолетних цветов и более 7 тысяч кустарников и деревьев.

Специалисты разработали первый в России экопроект таким образом, что природный ландшафт отлично сочетается с новинками ландшафтной архитектуры. Это очень радует и людей старшего поколения, привыкших к традиционному виду любимого места для прогулок, и молодежь, настроенную на нововведения.

— По стилю, наполнению, зонированию и приемам ландшафтного дизайна, — говорит Наталья Сергунина, — комплекс встал в один ряд с известнейшими ландшафтными парками мира. При этом вход в туда останется бесплатным.

В прошедшем летнем сезоне гости ВДНХ уже могли заметить масштабные изменения в зоне Ландшафтного парка. К настоящему моменту там высажено около 7000 декоративных деревьев и кустарников и 61 000 многолетних цветов.

Не забыт и Мичуринский сад, здесь активно ведутся работы по посадке растений. Так, в саду появились 1000 плодовых деревьев и кустарников, причем особое внимание уделяется яблоням, здесь их 13 сортов. Обновилась и запрудная зона, теперь тут начала расти шаровидная туя.

Кстати

Топ-3 парки мира

Парки Версаля. Посетите французские сады и парки Версаля, на осмотр 900 гектаров вам не хватит и трех дней. Ведь придворный садовод Людовика XIV Андре Ленотр сделал все возможное для приятных и продолжительных прогулок.

Сады и парки Ватикана. Маршрут туристов начинается на площади Пия XII и включает в себя Грот Лурдес, клумбу в Римской Курии и Английский сад.

Сад уединения Лю Юань — чудесное место для философских бесед, занятий живописью и каллиграфией.

Сад космических размышлений в Шотландии создан Чарльзом Дженксом и его женой Мегги Кесвик — специалистом по традиционным китайским садам. В итоге на зеленой зоне площадью в 16 га удивительные водоемы, необычные скульптурные композиции, бесчисленные ступени. Создатели уверяют, что именно в этом саду можно поразмышлять о месте человека во Вселенной.