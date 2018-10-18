Ночлежку XIX века нашли в районе Гончарной набережной

Что скрывал подвал ночлежки XIX века: новые находки археологов в центре Москвы

Уцелевшие после сноса части одного из корпусов первой в столице ночлежки нашли во время прокладки инженерных коммуникаций в районе Гончарной набережной. Здание входило в комплекс ночлежных домов купца Константина Морозова . Меценат возвел его на свои средства в 1879 году.

Фундамент ночлежки конца XIX века, а также часть подвала здания с фрагментом калориферной печи обнаружены в районе Гончарной набережной на берегу Москвы-реки. Двухэтажная постройка, которая была снесена в середине прошлого столетия, входила в комплекс ночлежных домов купца и мецената Константина Морозова. Он возвел его в бывшем Нижнем Гончарном переулке (нынешнем Гончарном проезде) на свои средства в 1879 году. Это был первый и единственный ночлежный дом в Москве вплоть до 1903 года. Первое время ночлег в нем предоставлялся бесплатно.

«Во время археологических наблюдений за ходом работ по прокладке инженерных коммуникаций специалисты раскрыли кирпичное основание ночлежного дома и часть его подвала. В подвале они обнаружили фрагмент затопочного узла (или печи. — Прим. mos.ru) калориферной отопительной системы, которую широко использовали в Москве конца XIX — начала XX века для обогрева общественных зданий. Археологи установили, что затопочный узел построили одновременно с самим зданием», — рассказал руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Калориферная система была прообразом современной системы центрального отопления. От огромной печи теплый воздух шел в комнаты по кирпичным каналам в полу и стенах. В комнатах, кроме того, могли располагаться небольшие печи. Глава Мосгорнаследия добавил, что археологи также обнаружили фрагменты изразцов. Изразцы этого типа изготавливали из светложгущейся глины (более ранние изразцы были красноглиняными). Они отличались формой румпы — внутренней выступающей части, на которую изразец крепился к стене. Высота румпы у найденных образцов всего три сантиметра, при этом у ранних изразцов она могла достигать пяти-шести сантиметров. Белая глянцевая поверхность изразцов также указывает на то, что они сделаны в конце XIX века. Именно тогда их начали изготавливать по образу современной облицовочной плитки, покрывая одноцветной эмалью.

В подвале ночлежки археологи также нашли хорошо сохранившиеся части узорчатой напольной плитки. Ею был выложен пол рядом с местом, где стояла калориферная печь. Там же среди мусора, которым, видимо, засыпали подвал после сноса здания в советское время, найдены предметы быта конца XIX века — осколки керамических горшков и фаянсовой посуды (тарелок и блюдец), флаконы из-под чернил, бутылка от вина и медная монета номиналом две копейки. Такие монеты чеканил в годы правления Николая II Санкт-Петербургский монетный двор. На две копейки в Москве конца XIX века можно было купить что-нибудь съестное, чтобы перекусить, — пирожок, миску каши или кусок студня. Скорее всего, все предметы и деньги принадлежали бывшим постояльцам ночлежного дома купца Морозова.

Константин Васильевич Морозов принадлежал к знаменитой династии меценатов Морозовых, основоположником которой был Савва Морозов . Комплекс ночлежных домов в Нижнем Гончарном переулке он построил на свои средства и передал городу. В первых ночлежках могли размещаться до 510 человек, а с 1886 года, когда корпусов уже стало несколько, — до 1300 человек. Несколько лет ночлег в домах предоставлялся бесплатно, а потом за него стали брать небольшие деньги. До 1903 года это был единственный городской ночлежный дом в Москве. С 1893-го при нем находилась дешевая столовая и чайная. Только за 1911 год в доме переночевали 460 793 человека. В советское время здесь располагался архив Центра историко-градостроительных исследований (ЦИГИ).

«После тщательного изучения части дома ночлежки будут законсервированы, а предметы быта и фрагменты изразцов передадут в столичные музеи», — добавил глава Мосгорнаследия.

Недавно в районе Гончарной набережной археологи также обнаружили фрагмент детского ружья XVIII–XIX веков. Когда-то владельцем такого ружья, стреляющего пистонами, мог быть только ребенок из очень обеспеченной семьи. Вероятно, найденный артефакт являлся частью целого игрового набора, популярного в XVIII веке.

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Во время городского ремонта и благоустройства, перекладки коммуникаций или строительства в Москве археологи следят за ходом работ. Они регулярно находят предметы, имеющие историческую значимость или хранящие память о жизни города и о прошлых поколениях москвичей. Специалисты контролируют, чтобы артефакты или объекты не были повреждены, а также анализируют их состояние, оценивают, тщательно исследуют и принимают решение, как их сохранить и представить в музее.

Так, этим летом археологические находки, возраст которых составляет от 150 до 350 лет, обнаружили при проведении работ по благоустройству в Малом Златоустинском переулке и на Новослободской улице на месте церкви Трех Святителей. Это старинные мелочи, предметы, которыми пользовались ежедневно. Всего в рамках программы благоустройства в этом году московские археологи нашли уже свыше пяти тысяч артефактов, среди которых преобладают всевозможные предметы быта.