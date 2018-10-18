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Памятник Каримову открыли в Москве
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Памятник президенту Узбекистана И. Каримову открыли в Москве 

Агентство «Москва» + ещё 9 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В столице открыли памятник первому президенту Узбекистана Исламу Каримову, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» с торжественной церемонии открытия.
Монумент установили в сквере И. Каримова, расположенном в районе Якиманка между д. 39, стр. 1 по ул. Большая Полянка и д. 13 по 1-у Казачьему пер.
Создателем памятника стал авторский коллектив под руководством британского скульптура Пола Дея.
В церемонии в том числе приняли участие первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Николай Федоров, заместитель мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко, председатель сената Узбекистана Нигматилла Юлдашев, статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин, супруга первого президента Узбекистана, член попечительского совета республиканского благотворительного общественного фонда им. И. Каримова Татьяна Каримова, представители парламента Узбекистана и России.
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