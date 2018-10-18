Памятник Каримову открыли в Москве

Памятник президенту Узбекистана И. Каримову открыли в Москве

Монумент установили в сквере И. Каримова, расположенном в районе Якиманка между д. 39, стр. 1 по ул. Большая Полянка и д. 13 по 1-у Казачьему пер.

Создателем памятника стал авторский коллектив под руководством британского скульптура Пола Дея.