Памятник Каримову открыли в Москве

В столице открыли памятник первому президенту Узбекистана Исламу Каримову, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» с торжественной церемонии открытия.
Монумент установили в сквере И. Каримова, расположенном в районе Якиманка между д. 39, стр. 1 по ул. Большая Полянка и д. 13 по 1-у Казачьему пер.
Создателем памятника стал авторский коллектив под руководством британского скульптура Пола Дея.
В церемонии в том числе приняли участие первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Николай Федоров, заместитель мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко, председатель сената Узбекистана Нигматилла Юлдашев, статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин, супруга первого президента Узбекистана, член попечительского совета республиканского благотворительного общественного фонда им. И. Каримова Татьяна Каримова, представители парламента Узбекистана и России.