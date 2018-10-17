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Останкинская башня выключит подсветку
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Останкинская башня выключит подсветку в память о погибших в Керчи 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
В знак траура по погибшим в колледже Керчи будет выключена подсветка на всей Останкинской телевизионной башне Москвы — это будет длиться сутки.
— Сегодня, 17 октября с 20:00 и до 20:00 18 октября Останкинская телебашня погасит огни в знак траура по погибшим в Керчи, — сообщает отдел по связям с общественностью башни для АГН «Москва».
Днем в среду, 17 октября, в крымском городе Керчь сработало взрывное устройство самодельного типа — оно было начинено металлическими предметами. СМИ сообщают, что в результате трагедии погибли 19 человек, около 50 — ранены (в основном подростки). Организатором массового убийства оказался студент четвертого курса. Он покончил с собой.
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