В столице открылась общегородская ярмарка вакансий

17 октября в столице проходит общегородская ярмарка вакансий, которую проводит Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

Ярмарка соберет на своей площадке более 80 работодателей столицы, включая образовательные учреждения и различные кадровые агентства.

— На мероприятие приглашены все категории соискателей, в том числе пенсионеры, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, студенты, — сообщили в пресс-службе департамента. — Они смогут пообщаться с работодателями, заинтересованными в подборе рабочих и специалистов, а также пройти собеседование.

Все гости ярмарки смогут пройти профориентационное тестирование. Специалисты столичных служб занятости населения на основе психологической и личной предрасположенности и результатов теста помогут москвичам в выборе профессии.

Помимо этого, все соискатели смогут получить необходимую психологическую поддержку, узнать о самопрезентации на рынке труда, познакомиться с основными аспектами организации предпринимательской деятельности, а также получить консультации по правовым вопросам и посетить тематические мастер-классы.

Ярмарка вакансий проходит с 11 до 15 часов в центральном выставочном центре «Экспоцентр». Вход свободный для всех желающих.