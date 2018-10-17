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Москвичи увидят «битву Марса и Луны»
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Москвичи увидят «битву Марса и Луны» 

ТК «Звезда» + ещё 9 8 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Сближение спутника Земли и Красной планеты будет заметно после захода солнца 17 и 18 октября.
Жители российской столицы смогут невооруженным глазом наблюдать редкое астрономическое явление — сближение Марса и Луны. Это произойдет 17 и 18 октября.
Как отметили в пресс-службе Московского планетария, сближение спутника Земли и Красной планеты будет заметно после захода солнца. По словам специалистов, для этого не понадобятся никакие специальные устройства.
«При ясной безоблачной погоде небесный дуэт Луны и Марса на закатном темно-синем сумеречном небе будет выглядеть очень эффектно. Можно наблюдать невооруженным глазом, в бинокль и фотографировать», — говорится в сообщении планетария.
Ранее стало известно, что в России запустили уникальный радиотелескоп для наблюдения за квазарами. С его помощью астрономы смогут точнее определять координаты небесных тел и позиционировать объекты на Земле.
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