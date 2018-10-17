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Москвичи смогут понаблюдать сближение Луны и Марса
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Москвичи смогут понаблюдать сближение Луны и Марса 

Вечерняя Москва + ещё 7 4 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Москвичи на территории столицы невооруженным взглядом смогут понаблюдать сближение Луны и Марса. Это явление лучше всего будет видно 17 и 18 октября после захода солнца.
Как уточнили в пресс-службе Московского планетария, Луна в фазе первой четверти. Она расположится вблизи ярко-красного Марса. Оба светила будут в 2 градусах друг от друга, это явление и называется сближением.
Астрономам-любителям следует знать, что наблюдение нужно вести до полуночи. После этого Луна и Марс скроются за горизонтом. Эффектнее всего это явление будет выглядеть при ясной погоде. Желающие смогут вооружиться биноклем и другими средствами наблюдения, сообщили на сайте Московского планетария.
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