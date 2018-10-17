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Жириновский предложил переименовать Павелецкий вокзал
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В. Жириновский предложил переименовать Павелецкий вокзал в Урюпинский 

Агентство «Москва» + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил переименовать Павелецкий вокзал в Урюпинский. Об этом сообщила пресс-служба партии.
«Именно с этого вокзала отправляются поезда в Урюпинск, а название Павелецкий происходит от небольшого города Московской области, который ничем особенным не примечателен, и жители этого городка не будут обижаться. А жители Урюпинска получат очередной глоток вдохновения», — сказал В. Жириновский, слова которого приводятся в сообщении.
Председатель ЛДПР, учитывая значение этого города для истории России, заявил, что обратится вместе со всей фракцией ЛДПР к руководству РАО «РЖД» с предложением переименовать Павелецкий вокзал в Урюпинский вокзал.
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