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Москва готова принять пострадавших в Керчи
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Москва готова оказать помощь и принять пострадавших при теракте в Керчи 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: ТАСС
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным погибших в результате теракта в технологическом колледже в Керчи и заявил о готовности Москвы оказать помощь.
"Мои соболезнования всем, кто пострадал в Керчи, родным погибших. Москва готова оказать помощь и принять пострадавших", — написал он в своем аккаунте в Twitter.
По сообщению НАК, в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства, погибли 13 человек, пострадали 50. СК возбудил уголовное дело по статье "теракт".
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