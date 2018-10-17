Москва готова принять пострадавших в Керчи

Москва готова оказать помощь и принять пострадавших при теракте в Керчи

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Тело этого организма занимает 37 гектаров и весит около 400 тонн