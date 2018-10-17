Москва готова принять пострадавших в Керчи

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным погибших в результате теракта в технологическом колледже в Керчи и заявил о готовности Москвы оказать помощь.
"Мои соболезнования всем, кто пострадал в Керчи, родным погибших. Москва готова оказать помощь и принять пострадавших", — написал он в своем аккаунте в Twitter.
По сообщению НАК, в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства, погибли 13 человек, пострадали 50. СК возбудил уголовное дело по статье "теракт".