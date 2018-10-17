Названы тарифы на платный въезд в Москву

В мэрию поступило обращение от бизнесменов, которые предлагают взимать плату с автомобилистов за въезд в город.

С такой инициативой выступила ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти". В своем обращении к столичным властям они предложили следующие тарифы: въезд в пределы Московской кольцевой автодороги, по их мнению, должен стоить 50 рублей, в пределы Третьего транспортного кольца — 100 рублей, в пределы Садового кольца — 200 рублей, а в пределы Бульварного кольца — 300 рублей, передает РИА "Новости"

Свою инициативу бизнесмены объясняют необходимостью снизить транспортную загруженность столицы. Они приводят статистику Inrix Inc за 2016 год, согласно которой Москва оказалась вторым по загруженности городом в мире. Кроме того, в ассоциации называют важным фактором высокую долю транспортной составляющей в конечной цене товаров, и сетуют на "постоянные перекрытия и заторы", из-за которых "разрушаются устоявшиеся производственные цепочки". В результате это приводит к банкротству индивидуальных предпринимателей.