Названы сроки открытия станции метро «Давыдково»

Станция метро «Давыдково» Большой кольцевой линии в Москве откроется до конца 2021 года

Станцию метро "Давыдково" на Большой кольцевой линии (БКЛ) на западе столицы планируют открыть до конца 2021 года, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы

"Юго-западный участок Большой кольцевой линии (БКЛ) между станциями "Можайская" и "Аминьевское Шоссе" планируют построить до конца 2021 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что платформа "Давыдково", которая располагается между "Можайской" и "Аминьевским Шоссе", станет первой станцией в Можайском районе столицы. Она расположится на пересечении Аминьевского шоссе с Инициативной улицей.

"Станция улучшит транспортную доступность районов Очаково-Матвеевское, Можайский и Фили-Давыдково", — отмечается на портале.

БКЛ — строящаяся линия Московского метрополитена. На схеме метро линия обозначается номером 11 и окрашена в бирюзовый цвет. По завершении строительства в 2021-2022 годах она станет самой протяженной линией московского метро и третьей по счету внутригородской кольцевой линией рельсового пассажирского транспорта в Москве после Кольцевой и Московского центрального кольца (МЦК).