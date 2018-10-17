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Названы сроки открытия станции метро «Давыдково»
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Станция метро «Давыдково» Большой кольцевой линии в Москве откроется до конца 2021 года 

ТАСС + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Станцию метро "Давыдково" на Большой кольцевой линии (БКЛ) на западе столицы планируют открыть до конца 2021 года, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
"Юго-западный участок Большой кольцевой линии (БКЛ) между станциями "Можайская" и "Аминьевское Шоссе" планируют построить до конца 2021 года", — говорится в сообщении.
Отмечается, что платформа "Давыдково", которая располагается между "Можайской" и "Аминьевским Шоссе", станет первой станцией в Можайском районе столицы. Она расположится на пересечении Аминьевского шоссе с Инициативной улицей.
"Станция улучшит транспортную доступность районов Очаково-Матвеевское, Можайский и Фили-Давыдково", — отмечается на портале.
БКЛ — строящаяся линия Московского метрополитена. На схеме метро линия обозначается номером 11 и окрашена в бирюзовый цвет. По завершении строительства в 2021-2022 годах она станет самой протяженной линией московского метро и третьей по счету внутригородской кольцевой линией рельсового пассажирского транспорта в Москве после Кольцевой и Московского центрального кольца (МЦК).
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