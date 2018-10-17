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Концепцию станции «Печатники» отправили на доработку
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Архсовет Москвы отправил на доработку концепцию станции «Печатники» БКЛ метро 

Агентство «Москва» + ещё 1 1 час назад
Архитектурный совет Москвы отправил на доработку архитектурно-градостроительную концепцию станции «Печатники» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.
«Давайте по этой станции («Печатники» — прим. Агентства «Москва») так поступим: мы ждем вариации работы с осями колонн, по дизайну мы когда-то практиковали, просили поработать совместно, пообсуждать с теми, кто представляет совет. Потом повторно в комитет представите проект», — сказал С. Кузнецов.
Заказчиком разработки концепций станций «Текстильщики» и «Печатники» выступило АО «Мосинжпроект», а автором — ОАО «Ленметрогипротранс».
Ранее в пресс-службе столичного Стройкомплекса со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина сообщили, что четыре участка БКЛ (западный участок от станции «Хорошевская» до станции «Можайская», юго-западный участок станции «Проспект Вернадского» до станции «Можайская», северо-восточный участок от станции «Авиамоторная» до станции «Нижняя Масловка», южный участок от станции «Проспект Вернадского» до станции «Каховская») планируют построить в Москве до конца 2021 г.
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