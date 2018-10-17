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Доходный дом на Малой Ордынке признан памятником
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Дом купца Дурилина признали объектом культурного наследия 

News.ru + ещё 12 17 октября 2018
Фото: АГН «Москва»
Доходный дом купца Дурилина на Малой Ордынке признали объектом культурного наследия. Теперь здание нельзя сносить, а владельцы и арендаторы не могут проводить в нём работы без согласования с Мосгорнаследием.
«Особняк на Малой Ордынке прекрасно сохранил внешний облик до наших дней. Оформление фасадов доходного дома было выполнено в стиле псевдоготики с элементами неоклассицизма», — сказал руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.
Доходный дом до 1990-х годов оставался жилым, сейчас в нём находятся коммерческие организации, пишет «Москва 24».
Ранее News.ru писал о том, что доходному дому конца XVIII — начала XIX века на Волхонке присвоили статус объекта культурного наследия. В разные годы в нём проживали художники Василий Тропинин, Николай Третьяков, Валентин Серов и Марк Юхневич.
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