Доходный дом на Малой Ордынке признан памятником

Дом купца Дурилина признали объектом культурного наследия

Доходный дом купца Дурилина на Малой Ордынке признали объектом культурного наследия. Теперь здание нельзя сносить, а владельцы и арендаторы не могут проводить в нём работы без согласования с Мосгорнаследием.

«Особняк на Малой Ордынке прекрасно сохранил внешний облик до наших дней. Оформление фасадов доходного дома было выполнено в стиле псевдоготики с элементами неоклассицизма», — сказал руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Доходный дом до 1990-х годов оставался жилым, сейчас в нём находятся коммерческие организации, пишет «Москва 24».