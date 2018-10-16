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Москвичи примут участие в создании приютов для животных
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Москвичи примут участие в создании приютов для животных 

Москва24 2 часа назад
Фото: портал Москва 24/Роман Балаев
В Москве начался открытый национальный архитектурный конкурс на разработку проектов приютов для беспризорных животных.
Предполагается, что приюты станут центрами, в которых проводится активная работа с обществом, а также местом, где будут проводить выставки непородистых животных и другие мероприятия, говорится на сайте комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Участники нужно предоставить концепции проекта комплекса приюта, соответствующие одной из трех географических зон строительства. Также концепция должна иметь "выразительную, но экономичную архитектуру, прагматичные сценарии использования и возможность повторного применения".
Заявки можно подавать на сайте "приют-для-животных.рф", предложения принимают до 25 ноября. Пилотные проекты планируется реализовать в 2019 году.
Ранее сообщалось, что в столице значительно снизилась численность безнадзорных животных: за шесть лет в три раза. В городе с 2009 года за счет бюджетных средств работает 13 приютов. Кроме того, 20 процентов животных в приютах столицы ежегодно находят своих хозяев.
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