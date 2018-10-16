В «Аптекарском огороде» запустят сбор дождевой воды

Систему сбора дождевой воды запустят в «Аптекарском огороде»

Ольга Архипова. Систему сбора дождевой воды запустят в "Аптекарском огороде" 18 октября, сообщила пресс-секретарь Ботанического сада МГУ

По ее словам, это один из главных экологических проектов десятилетия в России , поскольку это будет первая в стране среди садов и парков система сбора дождевой воды.

Систему презентовали в феврале 2018 года. Реализация проекта приурочена к 312-летию Ботанического сада.

Директор Ботанического сада МГУ Алексей Ретеюм рассказал, что есть очень сложные установки, которые позволяют производить воду с большими энергозатратами, и это не очень рационально. Новая же система будет собирать дождевую воду со всех крыш оранжерей сада.

Таким образом получится не только экономить коммунальные ресурсы. Дело в том, что именно дождевая вода больше подходит для уникальных коллекций растений, которыми располагает "Аптекарский огород".