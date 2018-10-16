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В «Аптекарском огороде» запустят сбор дождевой воды
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Систему сбора дождевой воды запустят в «Аптекарском огороде» 

Москва24 4 часа назад
Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Систему сбора дождевой воды запустят в "Аптекарском огороде" 18 октября, сообщила пресс-секретарь Ботанического сада МГУ Ольга Архипова.
По ее словам, это один из главных экологических проектов десятилетия в России, поскольку это будет первая в стране среди садов и парков система сбора дождевой воды.
Систему презентовали в феврале 2018 года. Реализация проекта приурочена к 312-летию Ботанического сада.
Директор Ботанического сада МГУ Алексей Ретеюм рассказал, что есть очень сложные установки, которые позволяют производить воду с большими энергозатратами, и это не очень рационально. Новая же система будет собирать дождевую воду со всех крыш оранжерей сада.
Таким образом получится не только экономить коммунальные ресурсы. Дело в том, что именно дождевая вода больше подходит для уникальных коллекций растений, которыми располагает "Аптекарский огород".
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