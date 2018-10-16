Дома москвичей стали меньше отапливаться

Подачу тепла сократили на 20 процентов по сравнению с началом отопительного сезона в связи с аномально теплой погодой. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО «МОЭК», передает агентство «Москва».

«В условиях нынешней аномально теплой осени МОЭК выдерживает минимально возможные параметры теплоносителя», — отметил собеседник агентства. По его словам, температуру теплоносителя увеличат при похолодании.

Отопительный сезон в Москве начался 25 сентября. 1 октября к теплоснабжению были подключены все объекты социальной сферы и жилого фонда Москвы.