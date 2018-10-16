Город потратит миллиарды на защиту от льда

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Москва выделит более шести миллиардов рублей на противогололедные материалы 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Власти Москвы потратят на закупку противогололедных материалов свыше 6 миллиардов рублей, следует из проекта бюджета города, опубликованного на сайте столичного парламента.
Так, почти 5,5 миллиарда рублей в бюджете заложено на закупку противогололедных материалов для автомобильных дорог и объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети, 930,6 миллиона рублей — на противогололедные материалы для обеспечения содержания дворовых территорий.
Ранее президиум столичного правительства одобрил проект бюджета Москвы на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Планируется, что доходы бюджета столицы в предстоящем году составят 2,3 триллиона рублей.
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