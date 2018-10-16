В Музее Москвы состоится «Ламбада-маркет»

Событие пройдет 20-21 октября. Вход бесплатный. В ярмарке примут участие российские дизайнеры, постоянные ведущие рубрики "Мода и стиль" в интернет-газета «Москва За Калужской заставой» Юлия Полякова и Антон Зыбарев.

На «Ламбаде» встретятся неравнодушные люди, которых объединяет любовь к модной и винтажной одежде, обуви и аксессуарам, к уютным предметам интерьера, созданным друзьями и единомышленниками. Юго-Запад столицы представят Ю. Полякова и А. Зыбарев, создатели бренда Chanclo. Юлия и Антон покажут гостям "Ламбады" осенне-зимнюю коллекцию верхней одежды, на любой температурный режим от 0 до минус 25 градусов. Также гости творческого праздника смогут познакомиться с коллекциями Peace of mind (московский бренд вязаной одежды, шапок и аксессуаров), 5 o'Coat (московская марка пальто и пиджаков в английском стиле).

Благотворительный магазин Pret-a-Kote привезёт много товаров ручной работы для котов и их хозяев. Это первый социальный проект, который помогает кошкам, попавшим в беду. Для всех, кто любит выражать себя смело, стильно и роскошно, «Баса винтаж» представит винтажные украшения из Англии. Leppota продемонстрирует керамику в технике майолика, все изделия слеплены и расписаны вручную, а мастерская «Кедр» — разделочные доски и посуду для сервировки из цельного дуба и карагача. И еще много творческих людей представят гостям свои творения.

На главной сцене "Ламбады-маркет" будут выступать популярные российские музыкальные группы и диджеи. Гости праздника смогут подкрепиться — в самом центре ярмарки организаторы обустроят пати-студию еды. В общем, на "Ламбаде" можно провести выходные модно, весело и вкусно.

Напомним, Музей Москвы находится в Провиантских складах — памятнике архитектуры федерального значения. Это современный музейно-выставочный, образовательный и культурный центр, который входит в ТОП-5 самых посещаемых музеев Москвы.